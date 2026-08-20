Bei diesen Käufen scheint es sich um klassisches «Buy-the-Dip» zu handeln. Die Führung zeigt sich überzeugt, dass der Markt überreagiert hat und die gesetzten Ziele mit der neuen (besseren) Führung erreicht werden können. Besonders Letzteres müsste sich langfristig positiv auf die Wertschöpfung im Unternehmen und somit auf den Aktienkurs auswirken.