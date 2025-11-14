Brüssel werde nun prüfen, ob Google damit «die Praxis der Eigenbevorzugung wirksam beendet und inhärente Interessenkonflikte behebt», teilte eine Sprecherin mit. Die Kommission hatte bereits erklärt, dass sie eine Zerschlagung des Geschäftsmodells für die einzige Lösung hält. Eine solche Entscheidung ist nach EU-Recht aber nur als letztes Mittel erlaubt, zunächst muss die Kommission mit Google verhandeln.