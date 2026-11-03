Ob die SNB die Leitzinsen tatsächlich zeitnah anheben wird, dürfte primär von der weiteren Entwicklung an den Energie- und Devisenmärkten abhängen. Bleibt der Franken stark und sinken die Erdölpreise, dürfte eine Zinserhöhung auf sich warten lassen. Sollten auf der anderen Seite die geopolitischen Turbulenzen anhalten und sich in der Schweiz Zweitrundeneffekte bei der Teuerung abzeichnen, dürfte bald eine Zinserhöhung ins Haus stehen.