Normalisierung der Zinskurve rückt in Griffweite

In die Zinskurve sollte für den Moment auch nicht zu viel interpretiert werden. Der Markt ist immer sehr irritiert und unsicher, was die Schweizerische Nationalbank tut. Im Gegensatz zu anderen Notenbanken lässt sie sich deutlich weniger direkt in die Karten blicken und es kommt so zu «überraschenden» Zinsentscheiden. Das ist aber nicht negativ zu werten. Das Vorgehen der Nationalbank ist klar und Jordan hat dies am Donnerstag erneut transparent dargelegt, betont der Chefökonom von J. Safra Sarasin. Es gibt so etwas wie einen neutralen Zins, von dem die SNB nicht genau wisse, wo er liegt. Jordan tönte an, dieser liege wahrscheinlich tiefer als der aktuelle Leitzins. Insofern hat die Nationalbank genügend Spielraum, um der Wirtschaft weiter unter die Arme zu greifen, so Junius.