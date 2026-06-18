In der Schweiz zeichnen sich dagegen keine Zinserhöhungen ab. Die Inflation in der Schweiz lag im Mai bei 0,6 Prozent und damit klar innerhalb des SNB-Zielbands von 0 Prozent bis 2 Prozent. Ein Hauptgrund ist unter anderem ein weiterhin starker Schweizer Franken, der die Auswirkungen des Energiepreisschocks infolge des US-Kriegs gegen Iran teilweise abfedert.