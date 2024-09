Sparer müssen nach neuen Wegen zu suchen

So oder so müssen Sparer bei sinkenden Zinszyklen nach neuen Wegen zu suchen, um ihr Kapital zu erhalten und zu vermehren. Selbst konservativere Sparer, die zuvor auf Sicherheit gesetzt haben, beginnen üblicherweise umzudenken. Anstatt Geld auf traditionellen Sparkonten zu belassen, rückt die Suche nach alternativen Anlagemöglichkeiten oder Mischformen in den Fokus und Investitionen in Aktien, Immobilien, Fonds oder eventuell sogar Kryptowährungen werden attraktiver. Der Trend geht zu Anlageformen, die zwar mit grösseren Risiken verbunden sind, aber auch das Potenzial für höhere Erträge bieten.