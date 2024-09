«Im Falle einer Rezession dürften vor allem defensivere Aktien mit attraktiven und nachhaltigen Dividendenrenditen gesucht sein», fügt Hockenjos an. Dazu zählen Pharmawerte wie Roche und Novartis oder der Nahrungsmittelkonzern Nestlé. Ebenfalls auf Interesse stossen könnte in diesem Umfeld Swisscom. Für eher vorsichtige Anleger könnte daher ein guter Zeitpunkt sein, gerade defensive Dividendentitel zu kaufen. Der Anlagenotstand führt so oder so wohl zu einem Rückenwind und bei einem Rezessions-Szenario ist man zusätzlich im Vorteil.