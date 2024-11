Auch im Wissen, dass das Edelmetall seit Jahresbeginn selbst jetzt noch mit gut 24 Prozent im Plus steht, überrascht dieser Preiszerfall. Denn als sich in den Umfragen ein Sieg Trumps abzuzeichnen begann, zogen die Gold-Notierungen kurz vor den Wahlen an. Nun scheint die Entwicklung in die andere Richtung zu gehen.