Vor den US-Konsumentenpreisen am Mittwoch stehen am Dienstag noch die Einzelhandelsumsätze in der Euro-Zone an. Am Donnerstag folgen die endgültigen Zahlen zur Preissteigerung in Deutschland für März. Hinweise auf die Konjunkturentwicklung werden zudem von den Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone für Februar erwartet. Sinkende Lieferengpässe, wachsende Aufträge und eine Fahrt aufnehmende Autoindustrie haben die deutsche Produktion im Februar den zweiten Monat in Folge kräftig steigen lassen.