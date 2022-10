Der Finanzmarktplattform Dealogic zufolge gab es in diesem Jahr bei chinesische IPOs in den USA an deren ersten Handelstag einen durchschnittliche Kursanstieg von mehr als 400 Prozent - verglichen mit 68 Prozent für alle anderen Börsengänge. Zudem habe die Zahl kleinerer chinesischer IPOs in den USA deutlich zugelegt: In den letzten fünf Jahren habe es 57 davon gegeben, nach 17 in den fünf Jahren davor.