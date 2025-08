Die Nestlé-Valoren steigen bis am Montagmittag um 0,21 Prozent auf 71,25 Franken, während der Gesamtmarkt gemessen am Swiss Market Index (SMI) 0,6 Prozent nachgibt. Seit Jahresbeginn hat der Titel 5 Prozent verloren und notiert nach wie vor knapp über dem Jahrestiefstkurs von 69,90 Franken, der am Montagmorgen in der Eröffnung bezahlt wurde. Dieser Kurs war zugleich der tiefste Stand seit Dezember 2016.