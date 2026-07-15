Im ​Sog dessen legte die Aktie des Branchenriesen Samsung Electronics um fast acht Prozent zu, während der Chipausrüster Hanmi Semiconductor zeitweise um rund 25 Prozent zulegte. Auslöser der guten ‌Stimmung waren schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten, die die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed nährten.