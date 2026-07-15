Angetrieben von nachlassenden US-Inflationssorgen und der ungebrochenen Nachfragefantasie im Bereich Künstliche Intelligenz (KI) haben Anleger am Mittwoch bei südkoreanischen Chipwerten zugegriffen. Die Aktie des Speicherchipherstellers SK Hynix schoss in Seoul um fast 13 Prozent in die Höhe und folgte damit den Gewinnen an der US-Technologiebörse Nasdaq.
Im Sog dessen legte die Aktie des Branchenriesen Samsung Electronics um fast acht Prozent zu, während der Chipausrüster Hanmi Semiconductor zeitweise um rund 25 Prozent zulegte. Auslöser der guten Stimmung waren schwächer als erwartet ausgefallene US-Inflationsdaten, die die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der US-Notenbank Fed nährten.
Dem Kursfeuerwerk waren wochenlange Schwankungen bei Chipwerten vorausgegangen. Anleger hatten sich zuletzt Sorgen über eine mögliche Verlangsamung des Gewinnwachstums bei Speicherchips sowie nachlassende Investitionen grosser US-Cloud-Anbieter gemacht.
Viele Analysten gehen jedoch davon aus, dass die strukturelle Nachfrage aus dem KI-Bereich das Angebot auf absehbare Zeit übersteigen wird. So treffe das Angebot an DRAM-Chips derzeit nur etwa 75 bis 80 Prozent der Nachfrage, erklärte Kim Sunwoo, Analyst bei Meritz Securities.
Der Vorstandschef von SK Hynix, Kwak Noh-jung, hatte vergangene Woche in einem Reuters-Interview erklärt, er erwarte für 2027 die schlimmste Angebotsknappheit in der Geschichte der Speicherbranche.
(Reuters)