Gestern Dienstag kostete eine Feinunze Gold in der Spitze 2450 Dollar. Das ist so viel wie noch nie und dürfte in die Geschichtsbücher eingehen. Alleine seit Ende Februar errechnet sich ein Plus von fast 20 Prozent. Auch das Silber steht seinem "grossen Bruder" in nichts nach. Mit 32,50 Dollar je Unze notiert das Edelmetall auf dem höchsten Stand seit Januar 2013. Vor wenigen Monaten wurden noch Preise um die 23 Dollar für die Silber-Unze bezahlt.