Von Reuters befragte Experten hatten nur mit einem Anstieg auf ‌2,9 Prozent gerechnet. Im März und ‌damit nach Ausbruch des Iran-Konflikts war ​die Inflationsrate bereits auf 2,6 Prozent geklettert. Die Europäische Zentralbank (EZB), die um 14.15 Uhr (MESZ) ihre Leitzinsentscheidung bekanntgibt, sieht sich mit einem akuten Inflationsschub konfrontiert. Sie hat als Stabilitätsziel eine Teuerungsrate von 2,0 Prozent. ‌Als Inflationstreiber erweist sich Energie, die sich im April um satte 10,9 Prozent verteuerte.