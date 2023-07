Stratege der Bank of America liebäugelt mit Shorts

Die Anleger stecken so viel Geld in Aktien, dass sie reif für Leerverkäufe sind, wenn die Märkte in der zweiten Jahreshälfte von den Risiken einer hartnäckigen Inflation und aggressiven Zentralbanken beherrscht werden, warnen die Strategen der Bank of America. Globale Aktienfonds haben in den letzten sieben Wochen Zuflüsse in Höhe von fast 70 Milliarden Dollar verzeichnet, so die Bank in einer Notiz unter Berufung auf Daten von EPFR Global.