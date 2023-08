Der US-Börsenbetreiber Nasdaq ernennt die frühere UBS-Managerin Sarah Youngwood zur neuen Finanzchefin. Youngwood werde ihren neuen Posten zum 1. Dezember 2023 antreten, teilte die Nasdaq am Dienstag mit. Sie tritt damit die Nachfolge von Ann Dennison an, die noch bis zum Jahresende bei der Nasdaq bleiben wird. Youngwood war im Dezember 2021 zur Finanzchefin der UBS ernannt worden und hatte ihre Stelle im Mai 2022 angetreten. Anfang dieses Jahres verliess Youngwood die UBS, nachdem sie die Übernahme der Credit Suisse abgeschlossen hatte.