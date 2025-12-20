Im laufenden Jahr bis zum 18. Dezember sammelten an der Nasdaq notierte Unternehmen rund 46,65 Milliarden Dollar ein und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Zudem profitierte die Nasdaq in diesem Jahr vom Wechsel von 22 Unternehmen, darunter Walmart, von der konkurrierenden New York Stock Exchange. Diese hätten einen kombinierten Marktwert von rund 1,2 Billionen Dollar.