Vor allem mehrere grosse Start-ups dürften in den kommenden Monaten an die US-Kapitalmärkte streben. Bei Betrachtung des IPO-Puls-Index, dem Frühindikator, «deuten viele der Schlüsselkennzahlen in die richtige Richtung», sagte Jeff Thomas, der globale Listing-Chef der Nasdaq, der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu zählten sinkende Zinsen, hohe Firmenbewertungen sowie eine verbesserte Stimmung bei Anlegern und Verbrauchern.
«Wir haben also eine sehr klare Vorstellung von einem schnellen Start ins Jahr und sind sehr optimistisch, was wir in der zweiten Jahreshälfte sehen könnten.» Zu den grossen Namen, die 2026 an die US-Kapitalmärkte gehen dürften, gehören Elon Musks Raumfahrtunternehmen SpaceX sowie die US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac.
Die Prognose deutet auf eine mögliche Erholung des Marktvertrauens für Neuemissionen hin, da sowohl Unternehmen als auch Investoren die jüngste Marktvolatilität abgehakt haben, die durch die Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump und die wirtschaftliche Unsicherheit verursacht wurde.
Die Zahl der Neuemissionen in den USA war im April während des durch Zölle ausgelösten Markteinbruchs merklich zurückgegangen. Die Wall Street hat sich seither erholt. Mehrere namhafte Unternehmen, darunter der Medizintechnikhersteller Medline, der Rechenzentrumsanbieter Coreweave und der Softwarehersteller SailPoint, haben seit dem Kurseinbruch im April den Sprung an die Börse geschafft.
Im laufenden Jahr bis zum 18. Dezember sammelten an der Nasdaq notierte Unternehmen rund 46,65 Milliarden Dollar ein und damit mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum, wie der Börsenbetreiber mitteilte. Zudem profitierte die Nasdaq in diesem Jahr vom Wechsel von 22 Unternehmen, darunter Walmart, von der konkurrierenden New York Stock Exchange. Diese hätten einen kombinierten Marktwert von rund 1,2 Billionen Dollar.
Anfang dieser Woche reichte die Nasdaq als jüngste US-Börse bei den Aufsichtsbehörden einen Antrag auf Einführung des 24-Stunden-Handels mit Aktien ein, um von der globalen Nachfrage nach US-Aktien zu profitieren.
(Reuters)