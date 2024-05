Die Aktienbestände der Schweizerischen Nationalbank (SNB) an 2'505 in den USA börsennotierten Unternehmen beliefen sich zum 31. März auf 142,7 Milliarden US-Dollar, wie aus der sogenannten 13F-Einreichung der SNB bei der Securities and Exchange Commission (SEC) hervorgeht. Die SEC-Daten wurden am Dienstag veröffentlicht.