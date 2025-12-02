Procter-CFO André Schulten habe sich heute auf der «Morgan Stanley Consumer & Retail Conference» sehr vorsichtig über das US-Geschäft geäussert, heisst es am Markt. Das US-Marktumfeld sei möglicherweise so volatil, wie es seit langer Zeit nicht mehr gewesen sei. Dies habe dann branchenübergreifend Abgaben ausgelöst, heisst es weiter.
Die Aktien von Nestlé, die zunächst klar im Plus notiert hatten, verlieren 1,3 Prozent auf 79 Franken. Zunächst war der Kurs bis 80,58 Franken gestiegen. Derweil schloss der Gesamtmarkt gemessen am SMI um 0,31 Prozent höher.
Doch auch die Aktien von Mitbewerbern wie Unilever, Danone oder Kraft Heinz geben in ähnlichem Ausmass ab. Die Papiere von Procter&Gamble aber büssen mehr als zwei Prozent ein.
