Manchmal liegt der Mehrwert für den Shareholder Value in einer besseren Umsetzung dessen, was bereits vorhanden ist, und nicht darin, ständig neue Geschäftsfelder zu erschliessen. Gerade hier könnte der CEO-Wechsel wirklich neue Impulse und schlussendlich höhere Kurse bringen. In diesem Sinne wäre es nicht überraschend, wenn das Schneider-Abenteuer Nestlé Health Science mittelfristig verkauft wird.