Freixe hat gesagt, er wolle, dass die Innovation gezielter erfolgt: Er will lieber in einige wenige grosse Projekte investieren als in viele ohne kritische Masse. Bei der Ausarbeitung seiner Pläne sieht der neue Chef seinen Insiderstatus als Vorteil. "Ausgehend von einer Position, in der ich das Unternehmen sehr gut kenne, konnte ich schnell vorankommen", sagte er am 17. Oktober. "Ich habe einen Aktionsplan entwickelt und dann damit begonnen, diesen Aktionsplan in die Tat umzusetzen."