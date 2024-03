Hinzu kämen externe Faktoren: Die in den letzten zwei Jahren gestiegenen Zinsen hätten interessante Alternativen im Anleihenbereich geschaffen. Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren habe Nestlé auch unter dem Frankenkurs gelitten. «Schweizer Investoren trifft das Währungsthema härter als ausländische. Für Letztere ist die negative Kursentwicklung zum Teil kompensiert worden durch Währungsgewinne», so der Nestlé-Chef.