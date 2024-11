Im frühen Handel am Mittwoch verlieren die Aktien des Lebensmittelkonzerns Nestlé weiter an Boden. Sie sinken auf 77,70 Franken. Das Minus von fast 0,4 Prozent bedeutet ein neues Mehrjahrestief. Zuletzt notierten Nestlés Papiere im Dezember 2018 so tief wie heute.