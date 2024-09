Die Börsenschwäche des Lebensmittelunternehmens aus Vevey ist auch für Vorsorgenehmer ein Problem, wie die «Neue Zürcher Zeitung» berichtet. Denn Nestlé gehört in vielen Produkten der Säule 3a zu den Top-Positionen, so zum Beispiel in der Vitainvest-Palette der UBS oder in den Fonds des ZKB-Angebots Frankly. Diese Fondslösungen sind oft entlang dem Swiss Market Index (SMI) investiert. Da dieser von Nestlé, Novartis und Roche massgeblich mitbestimmt wird, wird es eng: «Gerade für Investoren in Indexprodukten ist das ein Risiko. Insbesondere wenn die Perspektiven der Indexschwergewichte wenig berauschend sind, können sie auf keine grossen Kursavancen hoffen», sagt Björn Eberhardt, Leiter des Investment Office der Luzerner Kantonalbank, gegenüber der «NZZ».