Netflix überholt Walt Disney & Co.

Abgesehen davon, dass die Aktie vor kurzfristigem Gegenwind geschützt ist, schätzt die Wall Street auch das langfristige Potenzial des Unternehmens positiv ein. Anfang dieser Woche berichtete das Wall Street Journal, dass Netflix bis 2030 seinen Umsatz verdoppeln und sein Betriebsergebnis verdreifachen will, was sowohl auf das Nutzerwachstum als auch auf Werbeeinnahmen zurückzuführen ist. Analysten halten diese Ziele für erreichbar. Dem Bericht zufolge will Netflix bis 2030 auch eine Marktkapitalisierung von einer Milliarde Dollar erreichen - zum Börsenschluss am Mittwoch wurde das Unternehmen mit rund 411 Milliarden Dollar bewertet.