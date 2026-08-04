Neben CFRA hat beispielsweise auch der zuständige Experte der Bank Vontobel, Arben Hasanaj, die Halbjahreszahlen kommentiert: Die Wachstumsdynamik im ersten Halbjahr 2026 sei in einem anspruchsvollen Umfeld beeindruckend gewesen und unterstreiche die innovationsgetriebene Positionierung von Georg Fischer. «Fortschritte bei Ergebnis und Cashflow sollten sich schrittweise einstellen, da das Unternehmen weiterhin gewissenhaft agiert und optimiert. Dies sollte die nächste Stufe in der Neubewertung von Georg Fischer einleiten», so Hasanaj, der den Industriekonzern mit «Buy» und einem Kursziel von 72 Franken einstuft.