An der Konjunkurfront warten die Investoren primär auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht der US-Regierung am Freitag. Die amerikanische Notenbank Fed macht ihre künftigen geldpolitischen Schritte von der Datenlage abhängig. Dabei kommt der Entwicklung am Jobmarkt neben den Inflationszahlen entscheidende Bedeutung zu. Zuletzt hatte sich der heiss gelaufene Jobmarkt etwas abgekühlt. Nun wird sich weisen, ob der Trend anhält. Die Analysten mahnen zur Vorsicht. «In den USA verliert der Arbeitsmarkt an Schwung, bleibt aber noch eng. Denn es entstehen immer noch mehr Arbeitsplätze, als Personen neu auf den Arbeitsmarkt drängen», sagte Commerzbank-Ökonom Christoph Balz.