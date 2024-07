Der Konzern stellt sich nun auf Zusatzbelastungen in Milliardenhöhe ein. Die operative Umsatzrendite werde mit 6,5 bis sieben Prozent um einen halben Prozentpunkt geringer ausfallen als bislang vorhergesagt, teilte Volkswagen mit. Ein Grund für die Zusatzbelastungen von bis zu 2,6 Milliarden Euro seien die Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Werk in Brüssel, die im dritten Quartal zurückgestellt würden, hiess es. Dazu kämen aber auch weitere Kosten für die geplante Schliessung des MAN-Gasturbinenwerks und Währungskursverluste im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus dem Russland-Geschäft. Rückstellungen in Höhe von 0,9 Milliarden Euro für den Stellenabbau in der Verwaltung wurden bereits im zweiten Quartal verbucht. Details will das Unternehmen bei der Vorlage der Quartalszahlen am 1. August nennen.