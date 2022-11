Blume: «Nutzen die Gelegenheit»

In einem gemeinsamen Schreiben an die Belegschaft erklärten Blume und VW-Markenchef Thomas Schäfer: "Wir nutzen die Gelegenheit, alle Projekte und Investitionen anzuschauen und auf Tragfähigkeit zu prüfen." In den nächsten Wochen wolle das Management über den Software-Fahrplan und den Zuschnitt der Plattformen entscheiden. Daran schliesse sich die Produktstrategie mit konkreten Projekten der einzelnen Marken für die nächsten Jahre an, woraus sich die jeweilige Belegung der Werke ergebe. Für konkrete Aussagen sei es noch zu früh. Wegen der Überarbeitung der Pläne hatte der Vorstand jüngst die für Anfang November angesetzte Investitionsplanung für die kommenden Jahre verschoben. Die Beschlüsse dazu will der Konzern bis spätestens zur Jahrespressekonferenz im März fassen.