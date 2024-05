Der am Montag veröffentlichte April-Wert ist der sechste Monat in Folge, in dem sich die Stimmung verbessert. Letzte Woche hat die Riksbank beschlossen, ihren Leitzins zu senken, um Kreditnehmern Erleichterung zu verschaffen. Die häufigste Finanzierungsform einer Hypothek hat in Schweden eine Laufzeit von drei Monaten.