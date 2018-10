H. Lawrence Culp Jr. werde mit sofortiger Wirkung die Konzernführung von John Flannery übernehmen, teilte der Siemens-Rivale aus den USA am Montag in Boston mit.

GE rechnet damit, wegen der Probleme in der Kraftwerkssparte den gesamten Firmenwert (Goodwill) des Bereichs von 23 Milliarden US-Dollar (19,8 Mrd Euro) abschreiben zu müssen. Wegen der schwachen Geschäftsentwicklung in dem Bereich kassierte GE auch sein diesjähriges Gewinnziel für den Gesamtkonzern. Die GE-Aktie legte vorbörslich um bis zu 10 Prozent zu.

(AWP)