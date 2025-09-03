Analysten verweisen auf einen Branchentrend hin zu einer stärkeren Fokussierung. So will sich etwa der US-Konzern Kraft Heinz aufspalten, in ein Geschäft mit Sossen und eines mit Lebensmitteln. Derweil planen Keurig Dr Pepper und JDE Peet’s einen Zusammenschluss. Die fusionierte Gesellschaft soll jedoch nicht als ein Konzern bestehen bleiben. Geplant ist eine Aufspaltung in zwei eigenständige, börsennotierte Firmen: eine für das globale Kaffeegeschäft und eine für Erfrischungsgetränke in Nordamerika.