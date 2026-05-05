Für den neuen Konzernchef Enrique Lores, der am ​Dienstag erstmals die Zahlen präsentierte, ist ​dies ein wichtiger Erfolg. Er ​will den Konzern, der unter starkem Konkurrenzdruck von Tech-Firmen ‌wie Apple und Google steht, mit einer neuen Strategie auf Kurs bringen. Dazu sollen in ​den kommenden ​Jahren rund 1,5 ⁠Milliarden Dollar eingespart und in neues ​Wachstum reinvestiert werden.