Wann gesundet Porsche?

Wichtiger ist die Frage, wie lange Porsche unter dem neuen Chef brauchen wird, um sich von diesem Schock zu erholen. Das sei derzeit nicht absehbar, sagt Ingo Speich, Nachhaltigkeitschef bei der Sparkassen-Fondsgesellschaft Deka Investment. «Nach mehreren Gewinnwarnungen in einem Jahr ist die Visibilität fürs Geschäftsmodell weiterhin sehr gering.» Pal Skirta, Analyst der Privatbank Metzler, rechnet mit mindestens drei Jahren, ehe Porsche wieder zweistellige Umsatzrenditen erwirtschaften wird. Für dieses Jahr sind nach mauem Ausblick und drei Gewinnwarnungen maximal zwei Prozent in Aussicht gestellt worden, das wären rund 750 Millionen Euro Betriebsgewinn. Zu besten Zeiten lieferte die Cash-Cow des VW-Konzerns 18 Prozent.