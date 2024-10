Die Schweizer Währung wertete sich am Dienstagnachmittag nach Bekanntwerden des iranischen Angriffs auf Israel wieder nahe an die Marke von 0,93 Franken pro Euro auf. Anfang August hatte das Währungspaar einen Wert von fast 0,92 erreicht, was die SNB mutmasslich zu Interventionen am Devisenmarkt veranlasste.