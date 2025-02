Qualität soll besser werden

Aber nicht nur bei der Pünktlichkeit will der neue Swiss-Chef besser werden. Verbesserungen soll es auch bei der Zuverlässigkeit, dem Service, Essen und Getränken und an Bord geben. Ab September soll der neue Langstreckenjet Airbus A350 den Betrieb aufnehmen. Damit biete die Swiss eine ganz neue First Class mit Suiten, eine neue Businessklasse, eine aufgemöbelte Premium Economy und grössere Bildschirme in der Economy.