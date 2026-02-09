Die positive Entwicklung erfolgt trotz einer Abstufung durch Goldman Sachs. Die US-Investmentbank senkt ihr Ziel auf 101 von 104 Franken - das sind 16,5 Prozent unter dem aktuellen Niveau. Die Einstufung bleibt bei «Sell». Analyst James Quigley warnt, dass Novartis 2026 von einer Phase mit branchenführendem Wachstum in eine schwächere Phase übergehe. Grund seien ablaufende Patente bei wichtigen Medikamenten. Das Unternehmen stehe vor einer der grössten Patentverlust-Phasen in der Branche bis in die 2030er Jahre hinein, während die Aktien gleichzeitig auf Rekordhoch notierten. Dies sei im Vergleich zu Konkurrenten eine zu hohe Bewertung, resümiert der Analyst und ist demnach pessimistischer eingestellt als seine Kollegen.