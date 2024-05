Altman: «Es fühlt sich an wie die KI aus Kinofilmen»

OpenAI-Chef Sam Altman schrieb nach der Präsentation, es sei die beste Art einen Computer zu bedienen, die er je erlebt habe. «Es fühlt sich an wie die KI aus Kinofilmen. Und es überrascht mit immer noch ein wenig, dass es real ist.» Altman und andere OpenAI verwiesen zuvor schon auf den rund ein Jahrzehnt alten Film «Her», in dem sich der von Joaquin Phoenix gespielte Protagonist in eine KI-Assistenzsoftware verliebt. Die weibliche Stimme von ChatGPT in der Präsentation erinnerte tatsächlich an den Film.