Zwar gehört Livan zum Autokonzern Geely, der auch berühmte Marken wie Volvo oder Polestar besitzt. Ob der Livan Smurf bald in der Schweiz erhältlich ist, ist noch unklar. Primär wird das Fahrzeug in China als Konkurrenz zu beliebten Modellen wie dem Wuling Hongguang Mini EV eingeführt. Bevor es in der Schweiz verkauft werden könnte, müssten Vertriebsvereinbarungen und Betriebsbewilligungen abgeschlossen werden.