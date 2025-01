Die Sondermünze des Jahres 2025 sei eine Hommage an das Original aus dem Jahr 1925, und ihre Lancierung markiere «einen bedeutenden Meilenstein in der Schweizer Münzgeschichte», schreibt die Münzprägestätte Swissmint. Sie hat das neue 100-Franken-Goldvreneli am Donnerstag an der World Money Fair in Berlin offiziell vorgestellt.