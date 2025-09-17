Erst vor zwei Wochen hatte Nestlé Konzernchef Laurent Freixe entlassen, weil er eine romantische Beziehung zu einer ihm direkt unterstellten Mitarbeiterin nicht offengelegt hatte. Mit unmittelbarer Wirkung übernahm der 49-jährige Nespresso-Chef Navratil das Steuer, der dritte CEO in nur gut einem Jahr. Bereits Freixes Vorgänger Mark Schneider musste das Unternehmen verlassen, nachdem er an Rückhalt bei Investoren und Mitarbeitern verloren hatte. Denn bei Schlüssel-Indikatoren wie dem Umsatzwachstum und der Aktienpreisentwicklung hinkt Nestle, deren Produktpalette von Fertiggerichten und Tiefkühlprodukten über Süsswaren und Kaffee bis hin zu Vittel-Wasser und Tierfutter reicht, inzwischen Rivalen wie Danone und Unilever hinterher. Mit gut 71 Franken notiert die Aktie weit unter dem Höchststand von knapp 130 Franken Anfang 2022. Obwohl die Anleger den Führungswechsel mehrheitlich begrüssten, gaben die Aktien am Mittwoch um weitere 0,7 Prozent nach.