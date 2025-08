Unterstrichen wird die optimistische Haltung von den kürzlich veröffentlichten Halbjahreszahlen. Holcim hat in den letzten sechs Monaten zwar weniger umgesetzt, dafür aber mehr verdient. Unter dem Strich erzielte ein 35 Prozent höherer Konzerngewinn gegenüber dem Vorjahressemester. Am Mittwoch nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht ausserdem Amrize die Zahlen zum zweiten Quartal. Mehr dazu hier.