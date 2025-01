2025 soll Vyvgart, ein Mittel gegen die Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis, weitere Zulassungen erhalten und so die Chancen des Unternehmens weltweit vergrössern. Nachdem die Arznei in den USA, in Europa, Japan und China schon erlaubt ist, sollen im ersten Halbjahr 2025 in Israel, Südkorea und Kuwait folgen. Ausserdem will Argenx die Anwendung von Vyvgart verbessern, zum Beispiel mit Autoinjektoren, die 2027 verfügbar sein sollen, und Fertigspritzen. Weiter soll die Pipeline durch mehrere laufende oder geplante Studien wachsen.