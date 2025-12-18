«Wurden in den ersten drei Monaten des Jahres 2025 noch grosse Mengen an Gold in die USA exportiert, änderte sich das Bild in den folgenden Monaten markant», teilt das BAZG auf Anfrage der Nachrichtenagentur AWP mit. Dann drehten die Goldströme um. So hätten vor allem in den Monaten September bis November die Schweizer Goldimporte aus den USA «ausgeprägt» zugenommen.