Doch zeigt gerade das unterschiedliche Abschneiden an der Börse auf, dass auch bei Versicherungstiteln ein "Stock Picking" erfolgen muss. Fössmeier empfiehlt Swiss Re und Swiss Life – beide haben ein Buy-Rating von Vontobel. Swiss Life sei wachstumsstark, zudem könne man mit einer deutlichen Zunahme der Cashflows in den nächsten Jahren rechnen. Swiss Re hingegen befinde sich in diesem Jahr in einem Turnaround und profitiere von der Umstellung auf IFRS 17 erst im Jahr 2024. Beide Titel würden zudem mit einer attraktiven Dividende auftrumpfen, so Fössmeier.