«Aber im Gesundheitswesen erfordert Fortschritt vielleicht mehr Geduld als in jeder anderen Branche», so Julia Angelesvon Baillie Gifford. Das bedeutet, den langfristigen Interessen der Unternehmen Vorrang vor kurzfristigen Markterwartungen zu geben und zu akzeptieren, dass der Erfolg niemals geradlinig verläuft. «Zwangsläufig wird es Phasen des Zweifels und der Volatilität geben. Das ändert nichts an der Tatsache, dass wir am Anfang einer Revolution stehen, in der geduldig eingesetzte Investitionen das Leben von Millionen Menschen beeinflussen könnten.»