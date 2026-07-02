Steigende Gewinnerwartungen lassen Aktien weltweit günstig erscheinen und schaffen so die Voraussetzungen für eine turbulente Berichtssaison, in der selbst kleine Abweichungen die Rallye gefährden könnten.
Der MSCI All-Country World Index trotzte dem Krieg und den volatilen Ölpreisen und verzeichnete sein bestes Quartalsergebnis seit 2020. Der S&P 500 legte seit Ende März um 15 Prozent zu, während der europäische Stoxx 600 um 10 Prozent stieg. Der Anstieg des MSCI-Asienindex fiel mit 21 Prozent sogar noch deutlicher aus.
Dennoch sind die Bewertungen gesunken, da die Gewinnprognosen die Kursgewinne übertroffen haben. In den USA gaben Strategen der Deutschen Bank an, dass die Prognosen für das zweite Quartal zu den höchsten aller Zeiten zählen. Dies, da Analysten trotz der Unsicherheit hinsichtlich Wirtschaftswachstum und Inflation weiterhin zuversichtlich in Bezug auf die Lage von Konsumenten und Unternehmen sind.
Die höheren Anforderungen bedeuten, dass jegliche Enttäuschungen die Aufholjagd in der zweiten Jahreshälfte 2026 zum Scheitern bringen könnten.
Die Gewinnprognosen basieren auf einem sehr starken ersten Quartal, sagte Enguerrand Artaz, Fondsmanager bei La Financière de l’Echiquier. «Das Risiko besteht darin, dass Analysten ihre Schätzungen möglicherweise auf einem optimistischen Trend basieren», sagte er. «In Europa sehe ich kein Gewinnwachstum, da die Wirtschaft auf einem schwachen Wachstumskurs ist und die EZB keine Unterstützung bietet.»
Ein Grossteil der Abwertung in den USA ist auf die deutlich schwächere Performance der sieben grössten Technologiekonzerne zurückzuführen. Steigende Investitionen in KI-Hyperscaler haben Anleger verunsichert, die sich stattdessen auf Unternehmen konzentrierten, welche von diesen Investitionen profitierten. Infolgedessen erreichten die Tech-Giganten ihre niedrigste relative Bewertung seit über zehn Jahren und notieren mit einem Aufschlag von knapp über 15 Prozent gegenüber dem S&P 500.
Sorgen wegen «unaufhörlichem Anstieg der Investitionen»
Ein weiterer Faktor, der die US-Bewertungen belastet, ist die starke Verschlechterung des Cashflows im Verhältnis zum Gewinn, sagte Arnaud Girod, Leiter der Cross-Asset-Strategie bei Kepler Cheuvreux. «Das Gefühl, dass es eine Blase gibt, wird nicht durch Bewertungen genährt, sondern eher durch den unaufhörlichen Anstieg der Investitionen und der Preise für Halbleiteraktien», sagte er.
Steigende US-Anleiherenditen belasten die Lage ebenfalls, so Girod. Dennoch könnten günstigere Bewertungen durchaus positiv sein, da eine mögliche Korrektur weniger dramatisch ausfallen würde. Er sieht Anzeichen für Blasen in der Risikobereitschaft von Privatanlegern und nennt den Börsengang von SpaceX sowie die zunehmende Nutzung von gehebelten ETFs als Beispiele.
Kurz vor Beginn der Berichtssaison verzeichnete der von Citigroup ermittelte Indikator für europäische Gewinnrevisionen in den letzten sechs Wochen einen positiven Aufwärtstrend und hielt damit mit den US-amerikanischen Aufwärtskorrekturen Schritt. Der Ölpreisverfall wirkte sich als wichtiger Katalysator in einer Region mit stark energieintensiven Branchen aus. Chemieproduzenten, Bergbauunternehmen und Industrieunternehmen konnten ihre Prognosen anheben, während die Gewinnerwartungen für Konsumgüterhersteller gesenkt wurden.
Die Prognoseanpassungen für das Gesamtjahr deuten nun auf ein Gewinnwachstum von 14 Prozent im Stoxx 600 hin, schrieben Strategen der Deutschen Bank, darunter Maximilian Uleer und Carolin Raab. Während die Aufwertungen zunächst hauptsächlich auf den Energiesektor beschränkt waren, wurden sie im vergangenen Monat auf neun der 19 Sektoren der Region ausgeweitet.
Für den S&P 500 erwarten Analysten laut Daten des US-Strategieteams der Deutschen Bank im zweiten Quartal einen Gewinnanstieg von 26 Prozent, getrieben von Technologiewerten. Obwohl dies der höchste jemals vor einer Berichtssaison prognostizierte Wert - ohne Berücksichtigung von Phasen nach Rezessionen - ist, gehen die Analysten davon aus, dass die US-Unternehmen diese Hürde angesichts der soliden Wirtschaftsaussichten und des beschleunigten Wachstums KI-bezogener Gewinne überwinden können.
«Da die Positionierung deutlich unter den Erwartungen liegt, die ein starkes Gewinnwachstum nahelegt, sehen wir mittelfristig Potenzial für steigende Aktienkurse», schrieb Binky Chadha, Chefstratege für US-Aktien und globale Märkte der Bank, in einer Mitteilung. In einem Umfeld, in dem Anleger zwar sehr optimistisch sind, sich aber auf wenige Themen konzentrieren, dürften Sektoren mit planbaren Gewinnen die sicherere Wahl sein.
«Die Aktienmärkte haben sich deutlich erholt, was die nächste Phase der Rallye anspruchsvoller macht als die letzte», schrieben die Strategen von Barclays unter der Leitung von Ajay Rajadhyaksha. Er erklärte, die Renditen würden zunehmend von der Gewinnrealisierung und weniger von der Multiplikatorausweitung abhängen. «Wir bevorzugen es, die Marktsegmente mit dem deutlichsten Gewinnpotenzial im Zusammenhang mit dem KI-Investitionszyklus – Technologie, Medien und Telekommunikation (TMT), Industrie und Versorger – überzugewichten», so Rajadhyaksha.
(cash/Bloomberg)