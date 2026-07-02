Ein Grossteil der Abwertung in den USA ist auf die deutlich schwächere Performance der sieben grössten Technologiekonzerne zurückzuführen. Steigende Investitionen in KI-Hyperscaler haben Anleger verunsichert, die sich stattdessen auf Unternehmen konzentrierten, welche von diesen Investitionen profitierten. Infolgedessen erreichten die Tech-Giganten ihre niedrigste relative Bewertung seit über zehn Jahren und notieren mit einem Aufschlag von knapp über 15 Prozent gegenüber dem S&P 500.