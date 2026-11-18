Nike-Chef Elliott Hill will den weltgrössten Sportartikelhersteller Nike in den nächsten zwei Jahren wieder auf einen Wachstumskurs bringen. Zunächst gehe es darum, ‌die Qualität ⁠des Umsatzes zu verbessern, sagte Hill am Dienstag auf dem ersten Kapitalmarkttag von Nike seit neun Jahren. Nike wolle mehr Ware ohne Preisnachlässe verkaufen und die ⁠vollen Lager räumen. «Aber das ist nur der Anfang, das ist nicht die Strategie», betonte er. Erst im Geschäftsjahr 2028/29 (per Ende Mai) werde der Adidas-Rivale wieder «auf Marktniveau» wachsen, das er auf drei bis ‌vier Prozent schätzt, erst danach schneller als der Markt. Das Ziel der Strategie mit dem Namen «Full Stride ‌Ahead» (etwa: mit grossen Schritten voran): Bis 2030/31 soll der Umsatz schrittweise um rund fünf ​Milliarden Dollar steigen, die operative Umsatzrendite soll dann zwölf bis 14 Prozent erreichen.