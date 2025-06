Stärker werdende Konkurrenz

Tatsächlich hat Nike in den vergangenen Jahren Marktanteile eingebüsst: Laut Euromonitor International sank Nikes Anteil am weltweiten Markt für Sportschuhe zwischen 2021 und 2024 von 28,8 Prozent auf 26,3 Prozent - auch weil Verbraucher zu Marken wie On oder Hoka abwanderten. Besonders bei Frauen hat Nike an Popularität verloren. Der Absatz von Nike-Damenprodukten stieg in diesem Zeitraum nur um 4,4 Prozent, während Herrenprodukte um 13,5 Prozent zulegten.