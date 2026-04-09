Einem Bericht der «Financial Times» zufolge dürfte Nike mehr als 40 Millionen ‌Euro für die Rechte zahlen, etwa doppelt so viel wie Adidas bisher. Adidas bestätigte den Verlust der Ball-Rechte nach dem Ende der Saison 2026/27. «Wir sind stolz, die ikonischste Serie ​von Fussbällen aller Zeiten kreiert zu haben», sagte ein Sprecher. ​Er verwies darauf, dass Adidas weiterhin die Bälle ​für alle Fifa-Wettbewerbe, die Europameisterschaft, die Champions League der Frauen und die deutsche Bundesliga stellen werde. Die ‌Fussball-Bundesliga spielt zwar derzeit mit Bällen des mittelständischen Herstellers Derbystar. Von der nächsten Saison an stellt allerdings Adidas nach acht Jahren Pause wieder den offiziellen Spielball.